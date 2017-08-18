Гройсман пообещал освободить учителей от "поквартирной" переписи детей

Правительство на ближайших заседаниях примет решение об отмене обязанности учителей ходить по домам и переписывать детей, которые должны идти в школу.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время Всеукраинской августовской конференции педагогических работников, сообщает "Укринформ".

"Что касается учета детей. Я из педагогической семьи, большинство моей семьи — это педагоги. И я помню, как моя мать ходила по квартирам и делала перепись детей школьного или дошкольного возраста — тех, кто должен идти в школу", - сказал глава правительства, назвав такое нагрузки для педагогов "неблагодарными" и "лишними".

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Гройсман отметил, что Министерство образования и науки уже представило проект соответствующего решения правительства, и заверил, что Кабмин примет его на ближайших заседаниях.

Напомним, Киев выделил около двух миллиардов на подготовку к учебному году.