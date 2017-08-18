Сытник: Приватизацию госпредприятий тормозят сознательно – так легче воровать

Иностранный инвестор не приходит в страну, потому что нет прозрачных правил игры

Процесс приватизации государственных предприятий сознательно тормозится теми группами, которые имеют на это средства, потому что государственную собственность легче разворовывать.

Об этом в интервью газете "День" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Почему так трудно начинать реальную борьбу с коррупцией? Потому что это явление имеет в Украине глубокие корни, когда есть неприкосновенные сферы и личности, когда существуют политические договорняки и тому подобное. Все эти правила, действительно, формировались в 1990-х гг., и, что трагично, они существуют сегодня... Как пример, могу привести ситуацию, что касается государственных предприятий. Там до сих пор существуют те же самые коррупционные правила. "Дело Мартиненко" в этом плане является знаковым", - сказал Сытник.

Он добавил, что это можно считать и политической коррупцией, ведь с государственных предприятий воруются средства, которые затем используются для создания партий, телеканалов, заведение "своих" людей во власть, лоббирование определенных законопроектов в парламенте и тому подобное.

По словам Сытника, ему странно, когда, например, выставляется на продажу Одесский облэнерго, но нет заявок на покупку.

"Почему так происходит? Потому что те группы, которые имеют деньги для приватизации, не хотят этого, потому что пока собственность остается государственной, ее легче разворовывать. Иностранный инвестор также не приходит в страну, потому что нет прозрачных правил игры, а есть коррупция. То есть мы имеем замкнутый круг, когда привлекательные для приватизации стратегические предприятия никому не интересны, ибо на пути стоит взяточничество", - констатировал директор НАБУ.

По его словам, Национальное антикоррупционное бюро пытается все эти схемы ликвидировать, свидетельством чего является "дело Онищенко" с Укргаздобычей, сломать старую систему и изменить правила.

"Но впереди еще долгая и кропотливая работа. Дела, которые мы сегодня расследуем, начинают расшатывать эту систему", - убежден Сытник.

Напомним, Артем Сытник уверен, что без создания антикоррупционного суда дела, связанные с большой коррупцией топ-чиновников, могут рассматриваться 10 лет.