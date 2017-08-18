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Фото Помощник депутата помогал становиться директорами школ за взятки

<span class="label red">Фото</span> Помощник депутата помогал становиться директорами школ за взятки
www.webseriestoday.com

На очередной взятке его и поймали

18.08.17 234
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Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур руководителей общеобразовательных учебных заведений коммунальной собственности территориальной общины Киева задержан за взятку.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

"Следователи прокуратуры Автономной Республики Крым совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в городе Киев департамента защиты экономики Национальной полиции Украины 18.08.2017 задержали председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатур руководителей общеобразовательных учебных заведений коммунальной собственности территориальной громады города за вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 90 тысяч гривень за составление положительного заключения комиссии, что в дальнейшем позволит кандидату занять пост директора в одной из общеобразовательных школ города ", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Председатель конкурсной комиссии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины (незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов), у него изъяты указанные денежные средства и удостоверение помощника народного депутата Украины на общественных началах.

Фото: ark.gp.gov.ua

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