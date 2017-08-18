Зарплаты украинским чиновникам повысят за счет Брюсселя

Европейский союз намерен выделить Украине более 100 млн евро для проведения реформы государственного управления.

Об этом заявили в представительстве ЕС в Украине на своей странице в Facebook.

Деньги пойдут на конкурентные зарплаты для новых чиновников, которых отберут для участия в программе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глав госкомпаний в Украине будут выбирать тайно

"ЕС оказывает помощь - более 100 миллионов евро - для проведения реформы государственного управления при условии выполнения конкретных условий, необходимых для успешной реформы в период между 2017-2020 годы", - сказано в сообщении.

Напомним, в Кабмине намерены начать реорганизацию десяти украинских министерств в рамках реформы госуправления. Спонсирует программу Евросоюз.