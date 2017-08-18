Новак хочет проверять качество дорог дважды в год

Укравтодор хочет ввести ежегодные проверки качества дорог в марте и июне, а также создать список недобросовестных подрядчиков.

Об этом на заседании правительства сказал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, сообщает "Укринформ".

"Мое предложение такое: чтобы ежегодно - в начале марта и в конце июня, дважды в год - мы осуществляли контроль и выявляли недостатки за прошлый год, которые будут ликвидироваться подрядчиками в пределах гарантий", - сказал Новак.

По его словам, также будет создаваться "черный список" недобросовестных исполнителей.

"Предлагается предоставить Укравтодору полномочия по контролю за качеством выполнения дорожных работ, в том числе: путем привлечения специализированных учреждений; останавливать работы, если ситуация критическая; а также формировать список недобросовестных подрядных организаций", - отметил Новак.

Напомним, с 1 августа Укравтодор будет осуществлять все закупки исключительно через электронную систему ProZorro.