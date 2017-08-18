В Донбассе с начала года на минах подорвались 65 гражданских

Большинство жертв среди населения вызвано срабатыванием мин и боеприпасов, которые не взорвались

С начала года в Донбассе наблюдатели зафиксировали 350 жертв среди гражданского населения. В большинстве случаев они вызваны подрывом на взрывных устройствах и снарядах, которые не разорвались.

Об этом заявил первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг на пресс-брифинге.

"С 1 января 2017 года по 13 августа 2017 года СММ ОБСЕ подтвердила 350 жертв среди гражданского населения, из которых 65 погибших и 285 раненых", - сказал Хаг.

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По его словам, большинство жертв среди населения вызвано срабатыванием мин и боеприпасов, которые не взорвались.

"За этот период мы зафиксировали 93 таких случая. Из них - 28 погибших и 65 раненых", - добавил Хаг.

Как сообщалось, в июле только на Луганщине ранены или убиты семь мирных жителей.