В Донбассе с начала года на минах подорвались 65 гражданских

С начала года в Донбассе наблюдатели зафиксировали 350 жертв среди гражданского населения. В большинстве случаев они вызваны подрывом на взрывных устройствах и снарядах, которые не разорвались.
Об этом заявил первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг на пресс-брифинге.
"С 1 января 2017 года по 13 августа 2017 года СММ ОБСЕ подтвердила 350 жертв среди гражданского населения, из которых 65 погибших и 285 раненых", - сказал Хаг.
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По его словам, большинство жертв среди населения вызвано срабатыванием мин и боеприпасов, которые не взорвались.
"За этот период мы зафиксировали 93 таких случая. Из них - 28 погибших и 65 раненых", - добавил Хаг.
Как сообщалось, в июле только на Луганщине ранены или убиты семь мирных жителей.