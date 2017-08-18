Жертв и пострадавших нет

В Днипре вечером пятницы, 18 августа, загорелись склады макулатуры и пластика на площади 2,5 тыс. кв. м.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник на открытой территории предприятия, занимающегося переработкой вторсырья. Затем огонь перекинулся на двухэтажное складское здание (размером 50х10 м) и металлический ангар (размер 15х30 м) с резиной и кислородными баллонами.

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В данный момент пожар локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. К тушению пожара привлечен самолет АН-32П.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, как выглядит бывший центральный гастроном Киева спустя два месяца после пожара.