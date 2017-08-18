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Главная » Страна » Розенблату продлили меру пресечения до 16 октября

Розенблату продлили меру пресечения до 16 октября

Розенблату продлили меру пресечения до 16 октября
Фото из открытых источников

Прокуроры утверждают, что он может уехать в ФРГ

18.08.17 12
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Только через 3 часа после начала судебного заседания Соломенского райсуда Киева началось рассмотрение по существу ходатайства прокуроров САП о продлении срока выполнения процессуальных обязанностей народным депутатом Бориславом Розенблатом.

Как сообщает "Страна", все это время адвокаты народного депутата подавали несколько ходатайств, в частности о перерыве в судебном заседании, о разъяснении судебного решения и другие. Большая часть из них судьей не была удовлетворена, некоторые удовлетворены частично. 

Например, адвокаты Розенблата утверждали, что мера пресечения, избранная ему, действует только до 12 сентября, а поэтому не стоит спешить с рассмотрением ходатайства прокуроров.

Те в свою очередь заявили, что уже завтра истекает срок действия процессуальных обязанностей Розенблата, в частности - не покидать без разрешения следователя определенных в постановлении мест пребывания, а также носить электронный браслет. 

В итоге суд удовлетворил ходатайство прокуроров. Розенблату продлили время проведения досудебного следствия и меру пресечения до 16 октября.

На заседании Соломенского суда прокурор Максим Кравченко, как сообщает "Укринформ", заявил, что Розенблат хоть и не является гражданином Германии, но имел вид на жительство на неограниченное время в данной стране. 

По его словам, депутат зарегистрирован в Дортмунде. 

По мнению прокуроров, эта информация подтверждает наличие рисков выезда Розенблата за границу.

Напомним, мера пресечения Полякову продлена на два месяца.

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