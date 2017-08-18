Розенблату продлили меру пресечения до 16 октября

Прокуроры утверждают, что он может уехать в ФРГ

Только через 3 часа после начала судебного заседания Соломенского райсуда Киева началось рассмотрение по существу ходатайства прокуроров САП о продлении срока выполнения процессуальных обязанностей народным депутатом Бориславом Розенблатом.

Как сообщает "Страна", все это время адвокаты народного депутата подавали несколько ходатайств, в частности о перерыве в судебном заседании, о разъяснении судебного решения и другие. Большая часть из них судьей не была удовлетворена, некоторые удовлетворены частично.

Например, адвокаты Розенблата утверждали, что мера пресечения, избранная ему, действует только до 12 сентября, а поэтому не стоит спешить с рассмотрением ходатайства прокуроров.

Те в свою очередь заявили, что уже завтра истекает срок действия процессуальных обязанностей Розенблата, в частности - не покидать без разрешения следователя определенных в постановлении мест пребывания, а также носить электронный браслет.

В итоге суд удовлетворил ходатайство прокуроров. Розенблату продлили время проведения досудебного следствия и меру пресечения до 16 октября.

На заседании Соломенского суда прокурор Максим Кравченко, как сообщает "Укринформ", заявил, что Розенблат хоть и не является гражданином Германии, но имел вид на жительство на неограниченное время в данной стране.

По его словам, депутат зарегистрирован в Дортмунде.

По мнению прокуроров, эта информация подтверждает наличие рисков выезда Розенблата за границу.

Напомним, мера пресечения Полякову продлена на два месяца.