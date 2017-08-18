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Главная » Страна » В поставках ракетных двигателей в КНДР попробует разобраться ООН

В поставках ракетных двигателей в КНДР попробует разобраться ООН

В поставках ракетных двигателей в КНДР попробует разобраться ООН
Фото Reuters

Страны, в адрес которых звучат обвинения, или другие государства, могут провести и собственное расследование

18.08.17 19
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Организация Объединенных наций проверит возможные поставки ракетных двигателей в КНДР из Российской Федерации или Украины.

Об этом заявил старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Симон Веземан в интервью DW.

"По определению - да, они в ООН этим займутся (расследованием). Потому что санкции против КНДР связаны с группой экспертов, назначенных ООН и имеющих мандат на проверку соблюдения ограничений. Если есть обвинения в нарушении санкций, то обязанность экспертов - провести собственное расследование. Они могут отправиться в страны, которые упоминаются в обвинениях, и потребовать помощи", - заявил Веземан.

По его словам, страны, в адрес которых звучат обвинения, или другие государства, могут провести и собственное расследование.

"Но в итоге все бы хотели увидеть доклад экспертов ООН по санкциям, который будет сделан", - резюмировал эксперт.

Напомним, США разместят новейшие истребители рядом с КНДР.

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