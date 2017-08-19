В зоне АТО трое украинских воинов получили ранения

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба наших войск.

Боевики нарушали перемирие, используя при этом в основном гранатометы и стрелковое оружие.

Эпицентром противостояния продолжает оставаться Авдеевская промзона. Здесь, после 18 часов, боевики трижды обстреливали наши позиции из минометов различных калибров, танка и гранатометов.

В ходе одного из таких противостояний один украинский военный получил ранения.

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На Мариупольском направлении боевики из миномета и крупнокалиберных пулеметов почти час били по нашим укреплениям на подступах к Чермалику. Кроме того, в конце суток, под вражеским огнем оказались и украинские позиции неподалеку Павлополя, Лебединского, Широкино. В результате обстрела нашего опорного пункта в районе Водяного, еще один украинский защитник получил ранения.

На Луганском направлении, вечером, было относительно спокойно. Однако и здесь бандиты использовали стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.

В ходе боевых действий трое украинских воинов получили ранения.

Напомним, Киев приступил к строительству газопровода к Авдеевке.