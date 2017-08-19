Киевские таможенники нанесли государству ущерб на 200 млн грн

Правоохранители разоблачили преступную деятельность группировки, в состав которой вошли работники подразделений Киевской городской таможни и представители ряда субъектов внешнеэкономической деятельности Одесского и киевского регионов.

По предварительной оценке, злоумышленники нанесли государству с начала 2017 года ущерб более чем на 200 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Указанные лица по предварительному сговору импортировали товары широкого потребления по заниженной стоимости и с указанием неверных кодов.

В ходе одновременного проведения 19-ти обысков в помещениях таможенных постов "Столичный" и "Святошин" Киевской городской таможни ГФС, а также на территории Одесского региона, в частности, в бизнес-центре "Солнечный", изъяты печати предприятий-нерезидентов, реквизиты которых использовались для прикрытия противоправной деятельности, документы и другие носители информации.

Напомним, у закарпатских таможенников оказались венгерские паспорта.