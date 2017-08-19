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Главная » Страна » Киевские таможенники нанесли государству ущерб на 200 млн грн

Киевские таможенники нанесли государству ущерб на 200 млн грн

Киевские таможенники нанесли государству ущерб на 200 млн грн
Иллюстративное фото

Одновременно проводилось 19 обысков

19.08.17 180
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Правоохранители разоблачили преступную деятельность группировки, в состав которой вошли работники подразделений Киевской городской таможни и представители ряда субъектов внешнеэкономической деятельности Одесского и киевского регионов.

По предварительной оценке, злоумышленники нанесли государству с начала 2017 года ущерб более чем на 200 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Указанные лица по предварительному сговору импортировали товары широкого потребления по заниженной стоимости и с указанием неверных кодов.

В ходе одновременного проведения 19-ти обысков в помещениях таможенных постов "Столичный" и "Святошин" Киевской городской таможни ГФС, а также на территории Одесского региона, в частности, в бизнес-центре "Солнечный", изъяты печати предприятий-нерезидентов, реквизиты которых использовались для прикрытия противоправной деятельности, документы и другие носители информации.

Напомним, у закарпатских таможенников оказались венгерские паспорта.

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