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Главная » Страна » Помощники украинских народных депутатов исчезли вместе с деньгами

Помощники украинских народных депутатов исчезли вместе с деньгами

Помощники украинских народных депутатов исчезли вместе с деньгами
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Пропажу обнаружили в начале августа

19.08.17 746
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У четырех депутатов Верховной Рады в августе исчезли помощники вместе с большой суммой денег.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Червакова на своей странице в Facebook. 

"Люди сколько угодно могут быть общественными активистами, чморить власть, кричать коррупция-шмарупция-бубубу. Но получив доступ к государственным ресурсам, они становятся такими же. Нет, даже хуже. И делают то же самое", - заявила Червакова.

Она рассказала историю о том, что в июле в Раде было перераспределение фонда.

"52 000 гривен - избыток на помощников, который накопился с января. У всех депутатов есть помощник, который имеет доверенность на получение средств. Сегодня мне сообщили о четырех депутатах, у которых помощники исчезли в начале августа вместе с деньгами", - написала она.

Напомним, 66 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного закона.

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