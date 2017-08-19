Аэропорт Николаева возобновит работу

Международный аэропорт "Николаев" до конца этого года может принять первые рейсы после длительного простоя.
Об этом заявил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, передает delo.ua.
"Считаю, что в этом году у нас уже будут рейсы", - сказал Савченко.
По его словам, уже принята программа возобновления аэропорта и восстановление аэрогавани идет достаточно активно. В частности, ремонтируется ВПП, обновляется светосигнальное оборудование и проводится капитальный ремонт здания аэровокзала.
Напомним, "Борисполь" будет с паркингом к концу следующего года.