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Аэропорт Николаева возобновит работу

Аэропорт Николаева возобновит работу

Работы по восстановлению аэрогавани идут полным ходом

19.08.17 52
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Международный аэропорт "Николаев" до конца этого года может принять первые рейсы после длительного простоя.

Об этом заявил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, передает delo.ua.

"Считаю, что в этом году у нас уже будут рейсы", - сказал Савченко.

По его словам, уже принята программа возобновления аэропорта и восстановление аэрогавани идет достаточно активно. В частности, ремонтируется ВПП, обновляется светосигнальное оборудование и проводится капитальный ремонт здания аэровокзала.

Напомним, "Борисполь" будет с паркингом к концу следующего года.

 

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