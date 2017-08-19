Сегодня - Яблочный Спас

Сегодня христиане восточного обряда празднуют Преображение Господне, или, как говорят в народе, Яблочный Спас.

Преображение - один из двенадцати главных и древнейших церковных праздников. Традиция его празднования была уже в IV веке, а, возможно, еще раньше. Но именно в IV веке равноапостольная императрица Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения Господня.

В этот день Церковь вспоминает евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн вместе со своим Учителем Иисусом Христом поднялись на высокую гору (по поверью, гора Фавор). Здесь Христос преобразился, с ним произошла метаморфоза (с греческого это собственно и означает - преображение): его лицо засияло, как солнце, а одежды сделались белыми и сияющими как дневной свет. Рядом с ним апостолы увидели двух ветхозаветных пророков - Моисея и Илию. Они говорили с Христом о его будущих страданиях. При этом из облака раздался голос Бога Отца: "Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте". После этого чудесного события апостолы вместе с Иисусом сошли с горы вниз. По дороге Спаситель строго запретил ученикам рассказывать об увиденном и услышанном до Своего Воскресения.

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Смысл праздника заключается в том, что в преображении Христос явил свою божественную природу. Изменив перед учениками свой человеческий облик, Христос показал им, что он - Бог. Во время преображения полностью проявилась Пресвятая Троица: Бог Отец - в голосе из облака, Бог Сын - Иисус Христос, показав себя в божественном подобии, и Бог Святой Дух - в божественном свете.

Один из главных духовных аспектов праздника, который отмечает церковь - каждый христианин должен стремиться к собственному преображению подобно Христу, ведь человек создан по образу и подобию Божию. Священники в этот день на богослужение надевают белые одежды, что символизирует тот свет, который увидели апостолы.

По старинке, в храмах в этот день после праздничной литургии освящаются различные плоды - яблоки, виноград, груши, сливы.

Этим обрядом церковь выражает искреннюю благодарность Богу и просит у него благословения на новый урожай.

В народе Преображение Господне издавна называют Великим, или Яблочным Спасом через освящение в этот день яблок. Дата празднования Преображения Господня фиксированная и ежегодно отмечается 19 августа.