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Главная » Страна » В Украине отмечают День пасечника

В Украине отмечают День пасечника

В Украине отмечают День пасечника
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В 2016 году Украина продавала мед в 53 страны мира

19.08.17 49
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День пасечника установлен Указом Президента от 15 августа 1997 года как профессиональный праздник.

Впрочем, пчеловодство можно назвать скорее призванием, чем профессией, или призванием, которое стало профессией.

Злой человек никогда долго не будет заниматься пчелами.

В Украине пчеловодство было известно с давних времен, правда, привычных ульев тогда не было и за медом приходилось лазить на деревья (иногда очень высоко и можно было упасть и покалечиться). Звали таких собирателей меда бортниками. Больше всего бортничеством славились Черниговщина и Полтавщина.

Мед употребляли не только как ценный пищевой продукт, но и как обрядовую пищу. Медом и воском платили дань. В больших объемах мед шел на экспорт в близкие и отдаленные страны - Византию, Италию, Францию, немецкие земли, через Каспий - в страны Востока.

Летописные источники сохранили сведения, что в 945 году княгиня Ольга при обмене дарами с византийским императором Константином получила от него золото, серебро, драгоценную посуду, а ему дарила воск, мед, а также челядь.

И ныне наша страна входит в пятерку стран-лидеров по производству меда (Китай, США, Аргентина, Турция, Украина).

По данным Государственной службы статистики, в 2016 году Украина продавала мед в 53 страны мира.

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