Результаты ВНО-2017 по иностранным языкам в следующем году учитываться не будут

В 2018 году в тестировании запланированы серьезные изменения, а поэтому результаты ВНО по иностранным языкам, полученные абитуриентами в 2017 году, учитываться не будут.

Об этом в интервью DT.UA сказал Вадим Карандий, директор Украинского центра оценивания качества образования.

"В следующем году будет проблема со сравнимостью результатов ВНО по иностранным языкам. Ведь тест по иностранному изменится - в нем будет новый блок заданий, аудирование. Поэтому, очевидно, сертификаты ВНО по иностранным языкам, полученные в 2017 году, в следующем не будут учтены", - сказал Карандий.

Напомним, Киев выделил около двух миллиардов на подготовку к учебному году.