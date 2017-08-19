Укроборонпром за полгода продал оружия на $350 млн

Объем экспорта вооружения и услуг специального и двойного назначения предприятий участников госконцерна "Укроборонпром" с начала года составил $345 млн.
Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.
При этом портфель экспортных заказов по состоянию на 1 июля, согласно обнародованным данным, оценивается в $2,37 млрд.
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Отметим, в прошлом году объем экспорта вооружений и услуг специального и двойного назначения предприятий-участников Укроборонпрома составил $769,5 млн, что на 28% больше, чем в 2015 году.
Напомним, Украина расторгла соглашение с РФ по экспорту военной продукции.