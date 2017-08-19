Начальник Генштаба ВС Украины посоветовал хакерам сходить в церковь

Страницу начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко в Facebook пытались взломать неизвестные.
Об этом он написал в Facebook.
По словам Муженко, завладеть данными его профиля пытались неизвестные злоумышленники.
Он посоветовал им в день Яблочного Спаса "сходить в церковь".
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цукерберг уходит в декретный отпуск
"Пользуясь случаем, сообщаю о попытках неизвестных сломать мой профиль в ФБ. "Заклятые друзья", бросьте это дело, лучше сходите в церковь", - написал Муженко.
Напомним, сегодня - Яблочный Спас.