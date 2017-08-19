По Крещатику промарширует 231 иностранный военный, - Бирюков

Центром столицы Украины по случаю празднования Дня независимости пройдет 231 военнослужащий иностранных государств.
Кроме военных из Европы, в параде также примут участие военнослужащие из Канады и Соединенных Штатов Америки.
Об сообщил советника президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.
"Официально. Парадные расчеты (взводного размера): Великобритания, Грузия, Канада, Литва, Молдова, Польша, США. Знаменный группы: Латвия, Румыния, Эстония. Всего: 231 военнослужащий", - написал Бирюков.
На празднованиях будут министры обороны девяти стран и множество официальных гостей и делегаций.
По словам Бирюкова, иностранные военные будут уже на генеральной репетиции.
Напомним, День независимости Украина встретит с министром обороны США.