По Крещатику промарширует 231 иностранный военный, - Бирюков

На День независимости Украины прибудут министры обороны девяти государств и множество официальных гостей и делегаций

Центром столицы Украины по случаю празднования Дня независимости пройдет 231 военнослужащий иностранных государств.

Кроме военных из Европы, в параде также примут участие военнослужащие из Канады и Соединенных Штатов Америки.

Об сообщил советника президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

"Официально. Парадные расчеты (взводного размера): Великобритания, Грузия, Канада, Литва, Молдова, Польша, США. Знаменный группы: Латвия, Румыния, Эстония. Всего: 231 военнослужащий", - написал Бирюков.

На празднованиях будут министры обороны девяти стран и множество официальных гостей и делегаций.

По словам Бирюкова, иностранные военные будут уже на генеральной репетиции.

Напомним, День независимости Украина встретит с министром обороны США.