Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Киевгаз опроверг информацию о предстоящем отключении газовых колонок в городе

Киевгаз опроверг информацию о предстоящем отключении газовых колонок в городе

Киевгаз опроверг информацию о предстоящем отключении газовых колонок в городе
Иллюстративное фото

Имевшие место отключения связаны с плановыми ремонтными работами на газопроводе

19.08.17 31
000

ПАО "Киевгаз" заявляет, что распространенная в СМИ информация об отключении газа киевлянам, не имеющим документов на газовые колонки, которые установлены 10-15 лет назад, ложная.

Об этом говорится в ответе компании на запрос  агентства "Укринформ".

"Можем утверждать, что произошло распространение заведомо ложной информации", - сказали в пресс-службе.

Компания сообщает, что хранит все записи об установленном оборудовании работниками ПАО "Киевгаз". Однако аналогичные работы может выполнять любая частная организация, которая имеет соответствующие разрешительные документы на проведение газоопасных работ.

"При этом в соответствии с Правилами безопасности систем газоснабжения отключение газа перед заменой газового оборудования и пуск газа после проведения работ должен выполняться исключительно газораспределительным предприятием, которым в городе Киеве является ПАО "Киевгаз", - проинформировали в компании.

В случаях, когда газовый прибор был установлен с нарушением Правил безопасности систем газоснабжения, абонент на собственные средства вносит плату за вызов слесаря, обследование, составление технической документации, подключение двух резьбовых соединений и пуск газа.

В компании рассказали, что отключение газа происходило на срок проведения ремонтных работ на газопроводе. В помещениях, где газовые колонки были установлены самовольно, газоснабжение было возобновлено только на газовые плиты сразу после завершения ремонтных работ. Газоснабжение на газовые колонки будет возобновлено сразу же, как будут устранены обнаруженные нарушения.

Напомним, на днях СМИ распространили информацию, что ПАО "Киевгаз" отключило газ киевлянам, которым газовые колонки были установлены самой компанией 10-15 лет назад и которые не имеют документов.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Киевские таможенники нанесли государству ущерб на 200 млн грнКиев приступил к строительству газопровода к АвдеевкеДом Булгакова в Киеве покрылся метровыми трещинами

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 35131
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 8919
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 5310
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7677
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 4430
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 6528
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2875
  1. Как выглядит бывший центральный гастроном Киева спустя два месяца после пожара 5382 / 5765
  2. 18 августа 1941-го советская армия взорвала Днепрогэс, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья 3673 / 4196
  3. Кабмин планирует уменьшить социальные нормы пользования газом 2375 / 2611
  4. Дом Булгакова в Киеве покрылся метровыми трещинами 1599 / 1785
  5. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 1533 / 1798
  6. Зарплаты украинским чиновникам повысят за счет Брюсселя 1483 / 1689
  7. Из Парижа за один день выселены тысячи мигрантов 1478 / 1716
  1. 18 августа 1941-го советская армия взорвала Днепрогэс, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья 36 / 4196
  2. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 15 / 1798
  3. Берег турецкий. Как за 20 лет Турция стала Меккой мирового туризма 10 / 1546
  4. Дилемма Шабунина. Бывают ли принцы на белых конях 10 / 1306
  5. Первые выборы в 202 объединенных громадах пройдут 29 октября, - ЦИК 10 / 1292
  6. Государство Шрёдингера. Страна — это то, за что стоит бороться и побеждать 8 / 897
  7. Путинский немец. Почему Шредер не хочет жить на одну зарплату 8 / 1578
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.