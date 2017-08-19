Киевгаз опроверг информацию о предстоящем отключении газовых колонок в городе

ПАО "Киевгаз" заявляет, что распространенная в СМИ информация об отключении газа киевлянам, не имеющим документов на газовые колонки, которые установлены 10-15 лет назад, ложная.

Об этом говорится в ответе компании на запрос агентства "Укринформ".

"Можем утверждать, что произошло распространение заведомо ложной информации", - сказали в пресс-службе.

Компания сообщает, что хранит все записи об установленном оборудовании работниками ПАО "Киевгаз". Однако аналогичные работы может выполнять любая частная организация, которая имеет соответствующие разрешительные документы на проведение газоопасных работ.

"При этом в соответствии с Правилами безопасности систем газоснабжения отключение газа перед заменой газового оборудования и пуск газа после проведения работ должен выполняться исключительно газораспределительным предприятием, которым в городе Киеве является ПАО "Киевгаз", - проинформировали в компании.

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В случаях, когда газовый прибор был установлен с нарушением Правил безопасности систем газоснабжения, абонент на собственные средства вносит плату за вызов слесаря, обследование, составление технической документации, подключение двух резьбовых соединений и пуск газа.

В компании рассказали, что отключение газа происходило на срок проведения ремонтных работ на газопроводе. В помещениях, где газовые колонки были установлены самовольно, газоснабжение было возобновлено только на газовые плиты сразу после завершения ремонтных работ. Газоснабжение на газовые колонки будет возобновлено сразу же, как будут устранены обнаруженные нарушения.

Напомним, на днях СМИ распространили информацию, что ПАО "Киевгаз" отключило газ киевлянам, которым газовые колонки были установлены самой компанией 10-15 лет назад и которые не имеют документов.