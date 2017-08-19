В Киеве на бульваре Перова неизвестные обстреляли автомобиль и похитили водителя.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Похищение человека. Уголовное ЧП в Киеве на Перова: неизвестные подъехали к BMW во дворе, совершили несколько выстрелов, битами разбили автомобиль, вытащили и избили водителя, затолкали в авто и скрылись", - говорится в сообщении.

Столичные правоохранители разыскивают причастных к похищению человека, произошедшему на бульваре Перова в Киеве.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции Киева Оксана Блищик, передает "Укринформ".

"Пока что установили свидетеля. Женщина сказала, что подъехала большая черная машина (на бульвар Перова - ред.), оттуда вышли люди с битами, разбили автомобиль, вытянули мужчину из автомобиля, нанесли ему телесные повреждения, после чего посадили этого мужчину в свое транспортное средство и уехали с ним. Мы разыскиваем лиц, причастных к совершению этого правонарушения", - сказала Блищик.

По ее словам, материалы относительно данного правонарушения зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции Киева. В то же время по данному факту полиция пока что дело не возбуждала.

"Еще нет уголовного производства. Сутки есть для того, чтобы начать уголовное производство", - добавила Блищик.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что пик преступности в Украине уже пройден.