Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киевской области гражданина Франции, причастного к совершению особо тяжких преступлений на территории Евросоюза.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"В рамках партнерского взаимодействия с Национальной полицией и жандармерией Республики Франция СБУ получила информацию о возможном пребывании в Украине преступника, приговоренного французским судом к семи годам лишения свободы за хищение у европейских компаний €200 млн. Мужчина в течение более пяти лет скрывался от французского правосудия в некоторых европейских странах", – говорится в сообщении.
Так, сотрудники СБУ установили, что злоумышленник три дня назад прибыл на территорию Украины.
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"Правоохранители также идентифицировали и задержали другого иностранца, который "путешествовал" вместе с французским гражданином. Он оказался одним из участников организованной группировки и находится в международном розыске за совершенные в Европейском союзе преступления", – добавили в СБУ.
Правоохранителями был составлен протокол задержания, а материалы производства - переданы в органы прокуратуры для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и последующей выдачи двух разыскиваемых Интерполом и Европолом лиц в Национальную полицию и жандармерию Франции.
Напомним, Интерпол опроверг международный розыск украинских картин.