В Крыму потоком грязи снесло с дороги 15 автомобилей

В Крыму поток грязи, вызванный сильным ливнем, снес с трассы 15 автомобилей.
Шесть населенных пунктов остаются без электричества, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Вследствие сложных погодных условий на трассе "Грушевка - Судак", на 18-ом км в районе с.Дачное произошло сильное восхождение водно-грязевого потока на проезжую часть. В результате происшествия за пределами проезжей части дороги оказалось около 15 автомобилей", - говорится в сообщении.
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По состоянию на 2 часа ночи эвакуированы 76 человек, из них 23 ребенка, пострадавших от схода грязевого потока и подтопления жилых домов. Шесть населенных пунктов остаются без электричества.