Прокуратура хочет взыскать с Укртелекома более миллиона гривен

Прокуратура Киева подала иск о взыскании с ОАО "Укртелеком" в государственный бюджет более 1 млн гривен.

Об этом говорится на сайте ГПУ.

По ее данным, в 2013 году Укртелеком получил в аренду на два года помещения школы на столичной улице Княжий Затон общей площадью около 70 кв м. Но после завершения срока аренды ОАО не вернуло помещения, а продолжило использовать для служебных нужд.

Местная прокуратура обратилась в Хозсуд Киева о взыскании неустойки за просрочку возврата объекта аренды, а также платы за фактическое пользование им.

Также на исполнении находится решение суда об освобождении помещений школы из незаконного пользования.

Напомним, в Киеве незаконно возводят 62 жилых дома.