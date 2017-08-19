Боевики зажигательными боеприпасами подожгли лес и поля, в результате чего сгорели несколько домов местных жителей.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины на Facebook.
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В селе Луганское Донецкой области боевики применили зажигательные боеприпасы и намеренно подожгли поля и лесополосы на линии разграничения сторон.
В результате возник масштабный пожар в окрестностях Луганского, который повредил дома местных жителей. По информации Генштаба, несколько домов сгорели полностью.
Напомним, Киев приступил к строительству газопровода к Авдеевке.