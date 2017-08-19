В Мариуполе спасатели аварийно-водолазной службы оказали помощь экипажу поврежденной яхты.
Об этом в субботу сообщили в Мариупольском городском совете.
"Спасатели аварийно-водолазной службы оказали помощь экипажу поврежденной яхты.. Яхта "Виолетта" ХРК 0254к (регистрация город Харьков) с экипажем на борту отбуксировала спасательным катером в бухту коммунального водно-спортивного центра", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что в дежурную часть поступило сообщение от капитана яхты "Виолетта" ХРК 0254к о том, что в акватории моря в результате усиления ветра была повреждена мачта и яхта дала течь. Экипаж в количестве трех яхтсменов терпит бедствие.
По спасательной службе была объявлена тревога "Сбор - авария", немедленно спасательный катер вышел в этот квадрат для оказания помощи экипажу яхты.
Фото: marsovet.org.ua