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Фото Яхта попала в аварию у побережья Мариуполя

<span class="label red">Фото</span> Яхта попала в аварию у побережья Мариуполя
Фото: marsovet.org.ua

Из-за непогоды была повреждена мачта и яхта дала течь

19.08.17 30
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В Мариуполе спасатели аварийно-водолазной службы оказали помощь экипажу поврежденной яхты.

Об этом в субботу сообщили в Мариупольском городском совете.

"Спасатели аварийно-водолазной службы оказали помощь экипажу поврежденной яхты.. Яхта "Виолетта" ХРК 0254к (регистрация город Харьков) с экипажем на борту отбуксировала спасательным катером в бухту коммунального водно-спортивного центра", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в дежурную часть поступило сообщение от капитана яхты "Виолетта" ХРК 0254к о том, что в акватории моря в результате усиления ветра была повреждена мачта и яхта дала течь. Экипаж в количестве трех яхтсменов терпит бедствие.

По спасательной службе была объявлена тревога "Сбор - авария", немедленно спасательный катер вышел в этот квадрат для оказания помощи экипажу яхты.

Фото: marsovet.org.ua

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