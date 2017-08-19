Боевики в Донбассе стирают номера на оружии, - ОБСЕ

На полигоне сепаратистов "ДНР" наблюдатели ОБСЕ зафиксировали отсутствие 13 танков.

Об этом сказано в отчете миссии.

"Миссия констатировала отсутствие 13 танков (шести Т-64 и семи Т-72, - ред.), из которых семь (один Т-64 и шесть Т-72) отсутствовали там впервые", - сказали в пресс-службе.

"Находясь в месте хранения, наблюдатели также отметили, что некоторые штампованные индивидуальные заводские номера были, по всей видимости, стерты и заменены нанесенными краской номерами", - говорится в сообщении.

Патруль ОБСЕ также видел один МТЛБ на прицепе-платформе, двигался в юго-западном направлении в оккупированную Кадиевку.

Напомним, Геращенко заявил о запуске Identigraf.