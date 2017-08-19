Более 2,7 тыс. гражданских лиц погибли с начала боевых действий в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом заявляет пресс-служба Международного комитета Красного Креста в Украине в Facebook.

В организации утверждают, что вследствие боевых действий вынужденными переселенцами также стали более миллиона семей, а мирные жители, оставшиеся по обе стороны линии разграничения, нуждаются в медицинской и гуманитарной помощи.

"Более 2,7 тыс. гражданских погибли из-за военного конфликта в Украине, более миллиона семей были вынуждены покинуть свои дома. Люди по обе стороны линии разграничения, которые стали заложниками конфликта, продолжают страдать, а медицинские и гуманитарные работники рискуют жизнью, чтобы оказать им помощь", – говорится в сообщении.