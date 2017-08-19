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Главная » Страна » Трое чиновников Укрзализныци проведут два месяца под домашним арестом

Трое чиновников Укрзализныци проведут два месяца под домашним арестом

Трое чиновников Укрзализныци проведут два месяца под домашним арестом
Фото: depo.ua

Их подозревают в злоупотреблении служебным положением при установлении льготных тарифных ставок

19.08.17 19
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Соломенский районный суд Киева избрал трем должностным лицам Укрзализныци, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением, меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронных браслетов. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Согласно сообщению, суд принял такое решение вчера, 18 августа.

Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайства детективов НАБУ, согласованные с прокурорами САП, об избрании меры пресечения бывшему заместителю главы Укрзализныци, директору одного из департаментов предприятия, заместителю директора одного из филиалов Укрзализныци, которые подозреваются в совершении преступления, квалифицированного по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

"Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля на срок 59 дней, а также на них возложены дополнительные обязанности, а именно - сдать документы для выезда за границу, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства и т.п.", – сообщает САП.

В настоящее время готовятся ходатайства об отстранении от должностей директора департамента и заместителя директора филиала.

Напомним, 15 августа детективы НАБУ сообщили указанным лицам о подозрении.

Должностных лиц подозревают в злоупотреблении служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в результате чего Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины недополучила $10,2 млн дохода (по состоянию на дату совершения преступления - 97 млн ​​грн).

По версии следствия, в начале 2014 года подозреваемые, используя служебное положение и будучи членами Тарифной комиссии Государственной администрации железнодорожного транспорта – коллегиального органа Укрзализныци, уполномоченного на установление льготных тарифных ставок на осуществление грузовых железнодорожных перевозок – применили без имеющихся на то оснований в пользу ряда экспедиторских организаций льготные тарифные ставки на грузовые перевозки.

То есть чиновники определили, что тарифы будут льготными, если перевозчики выполнят гарантированные объемы перевозок. Перевозчики условие не выполнили, но льгота все равно была предоставлена.

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