ОБСЕ не должна обеспечивать безопасность матча "Динамо" в Мариуполе, – Хаг

Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хаг подтвердил участие наблюдателей миссии в мониторинге футбольного матча "Мариуполь" – "Динамо". Об этом сообщает Футбольный клуб.

"Кроме задания сбора информации на местах, СММ призвана налаживать диалог. Миссия отчитывается о событиях по всей Украине. Матч не есть исключение. Наблюдатели будут принимать участие и мониторить", – сказал Хаг.

Он уточнил, что со всей информацией можно ознакомиться в ежедневных отчетах миссии.

Вместе с тем, Хаг добавил: "Хотел бы прояснить, что задача миссии не лежит в обеспечении безопасности. Мы лишь осуществляем мониторинг и наблюдение".

Ранее президент ФФУ Андрей Павелко отмечал, что хочет привлечь ОБСЕ, чтобы матч "Мариуполь" – "Динамо" прошел в прифронтовом городе.

Напомним, киевское "Динамо" отказывается ехать в Мариуполь на матч УПЛ без гарантий безопасности со стороны силовых структур. В то же время, столичный клуб оставил за собой право оспорить решение профильного комитета ФФУ, который обязал "Динамо" провести матч 27 августа против "Мариуполя" на поле соперника.