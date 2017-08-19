Лутковская просит ГПУ расследовать преступления советской карательной психиатрии

Уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская обратилась к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой провести досудебное расследование преступлений советской карательной психиатрии.

В частности, предлагается расследовать преступления по материалам, изъятым из архива Государственного учреждения "Украинская психиатрическая больница со строгим наблюдением Минздрава Украины" в городе Днипро, где находилось большое количество людей, которых преследовала карательная система СССР.

Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте уполномоченного ВР по правам человека.

"Для установления исторической справедливости мы обязаны провести тщательное расследование преступлений тех времен, с особым вниманием подойти к изучению этих документов, учитывая их значимость для сферы защиты прав человека и недопущения повторения существования карательной психиатрии для борьбы с инакомыслием. ...Обращаюсь к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой инициировать досудебное расследование преступлений в отношении преследования лиц с использованием системы психиатрии для изоляции лица и подавления свободы слова", - говорится в обращении.

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что анализ изъятых из психиатрической больницы документов должны проводить не психиатры системы здравоохранения, а специалисты, "которые смогут оценить историческую ценность этих документов для национальной памяти, с учетом законодательства в сфере защиты персональных данных". По ее словам, такой анализ также может быть проведен и с целью оценки криминальной составляющей.

Как сообщалось, в январе в ходе инспекции Министерства здравоохранения в Украинской психиатрической больнице со строгим надзором Минздрава Украины в Днипре был обнаружен архив медицинских карточек пациентов, которые во времена Советского Союза отправлялись в медучреждение со всей страны. Многим из них ставили диагноз "Вялотекущая шизофрения", которого не существовало ни в одной стране мира. По сфабрикованным медицинским диагнозам в учреждении принудительно удерживали диссидентов, сама больница была инструментом политических преследований.