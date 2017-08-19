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Главная » Страна » Фонд госимущества планирует продавать гособъекты через ProZorro

Фонд госимущества планирует продавать гособъекты через ProZorro

Фонд госимущества планирует продавать гособъекты через ProZorro
Epravda.com.ua

ФГИ планирует завершить малую приватизацию за три года

19.08.17 12
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Фонд государственного имущества Украины планирует завершить малую приватизацию за три года и ввести продажу и аренду государственных объектов через систему ProZorro.Продажи.

Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины.

"Наши цели и задачи: закончить малую приватизацию за три года; провести новые современные законы Украины о приватизации и аренде государственного имущества; ввести продажу и аренду государственных объектов через систему ProZorro.Продажи", - говорится в сообщении.

Среди своих приоритетов во ФГИУ также назвали активное участие во внедрении проектов зеленой энергетики в Украине через продажу и передачу в аренду государственного имущества под эти проекты.

Еще одним приоритетом во ФГИУ назвали прозрачную и открытую продажу Одесского припортового завода, Центрэнерго и других предприятий энергетики, а также всех объектов, которые в этом нуждаются. Это планируется осуществить через привлечение эффективных инвесторов.

Как сообщалось, за 26 лет со времени образования Фонда государственного имущества в Украине было продано 130 тыс. объектов общей стоимостью 118,5 млрд грн.

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