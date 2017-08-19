Фонд госимущества планирует продавать гособъекты через ProZorro

ФГИ планирует завершить малую приватизацию за три года

Фонд государственного имущества Украины планирует завершить малую приватизацию за три года и ввести продажу и аренду государственных объектов через систему ProZorro.Продажи.

Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины.

"Наши цели и задачи: закончить малую приватизацию за три года; провести новые современные законы Украины о приватизации и аренде государственного имущества; ввести продажу и аренду государственных объектов через систему ProZorro.Продажи", - говорится в сообщении.

Среди своих приоритетов во ФГИУ также назвали активное участие во внедрении проектов зеленой энергетики в Украине через продажу и передачу в аренду государственного имущества под эти проекты.

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Еще одним приоритетом во ФГИУ назвали прозрачную и открытую продажу Одесского припортового завода, Центрэнерго и других предприятий энергетики, а также всех объектов, которые в этом нуждаются. Это планируется осуществить через привлечение эффективных инвесторов.

Как сообщалось, за 26 лет со времени образования Фонда государственного имущества в Украине было продано 130 тыс. объектов общей стоимостью 118,5 млрд грн.