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Ситуация в Донбассе

В Мариинском парке в Киеве открыли фотовыставку о жизни в Донбассе

В Мариинском парке в Киеве открыли фотовыставку о жизни в Донбассе
Фото: presalibera.net

Выставка продлится с 19 по 23 августа

19.08.17 41
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В столичном Мариинском парке на смотровой площадке при поддержке ООН сегодня открыли фотовыставку из Донбасса по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи.

Об этом сообщает "Укринформ".

Всего на выставке представлены 80 фотографий из зоны конфликта. На металлических стендах в три ряда расположены 65 фотографий. Еще 15 фотографий, которые предоставлены отделом защиты гражданского населения Европейской комиссии, размещены на треугольных стендах среди выставки. На фотографиях изображены разрушенные инфраструктурные объекты и люди, которые пострадали в результате военного конфликта.

 Во время открытия фотовыставки и.о. координатора ООН по гуманитарным вопросам Каспар Пик отметил, что сегодня в Донбассе многие объекты инфраструктуры не работают или были повреждены, что создает препятствия для нормальной жизни гражданским людям.

 "Очень важно помнить о том, что становится с сотнями и тысячами людей сейчас на Донбассе, они страдают не только от бомбардировок. Люди не могут получить право на защиту и достойную жизнь, потому что большинство объектов инфраструктуры не работают или были повреждены", - сказал Каспар Пик и пригласил всех людей присоединиться к медийной акции "ЯНемишень: Защита гражданского населения" (#NotATarget: Protection of civilians), чтобы напомнить миру, что гражданские лица не являются мишенью в вооруженных конфликтах и не должны ею быть.

На открытии фотовыставки заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил эффективную работу международных организаций в оказании гуманитарной помощи на Востоке Украины.

"К сожалению, большинство сограждан в Киеве не чувствуют ту боль, которую испытывают люди на Востоке Украины. Я собственными глазами видел, как международные организации привозили на восток Украины гуманитарный груз - цыплят, и раздавали среди гражданского населения. Я видел собственными глазами, как раздают семена и овощи. Я видел, как быстро и действенно работают международные организации, которые занимаются восстановлением разрушенного жилого сектора. Они гораздо эффективнее работают, чем государственные учреждения", - сказал Тука.

Выставка продлится с 19 по 23 августа 2017 года. В целом мероприятие организовано 17 организациями в Украине, в частности агентствами и фондами ООН и неправительственными организациями, которые оказывают гуманитарную помощь в Украине.

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