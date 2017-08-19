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Главная » Страна » Видео В столичном Гидропарке нашли тротиловые шашки, замаскированные под мыло

Видео В столичном Гидропарке нашли тротиловые шашки, замаскированные под мыло

<span class="label red">Видео</span> В столичном Гидропарке нашли тротиловые шашки, замаскированные под мыло
Найденный тротил / Фото: ssu.gov.ua

В тайнике также было много патронов и боеприпасов различного калибра

19.08.17 33
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Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в киевском Гидропарке тайник с большим количеством боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители изъяли из тайника, обустроенного в пешеходной зоне популярного места отдыха, 10 тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество патронов и боеприпасов различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

СБУ призывает граждан быть бдительными и информировать правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах или транспортных средствах, выявленном оружии или взрывных устройствах, а также о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных людей.

Также в СБУ просят обращать внимание на тех лиц, поведение которых вызывает настороженность. Такие люди могут проявлять непонятный повышенный интерес к местам массового пребывания людей, к предприятиям, военным объектам, транспортной инфраструктуре, зданиям органов власти и управления, поясняют в Службе безопасности.

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