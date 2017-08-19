В Запорожье представили первый украинский вертолет "Надія"

В Запорожье на аэродроме "Мокрое" в рамках проведения открытого чемпионата Украины по вертолетному спорту крупнейший производитель авиационных двигателей и газотурбинных установок – компания АО "Мотор Сич" – представил вертолет собственного производства "Надія". Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

"Сегодня вы стоите перед первым украинским вертолетом. Мы дали ему название "Надія". Это наша надежда на развитие страны, на развитие высоких технологий. И наша надежда, что этот вертолет будет иметь много модификаций: и для патрулирования дорог, и для мониторинга трубопроводов и газопроводов, и для оборонных целей, и для сельского хозяйства, и для пассажиров. В Украине сегодня положен старт новой индустрии", – сказал президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

Таким образом, вертолет будет иметь много модификаций. Сроки запуска серийного производства не уточняются.