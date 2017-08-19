В Донецке взорвался грузовик боевиков с контрабандным оружием и боеприпасами

Во временно оккупированном Донецке в результате самовозгорания взорвался грузовой автомобиль боевиков с контрабандным оружием. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"По нашим оперативным данным, на территориях временно неподконтрольных украинской власти боевики все чаще занимаются контрабандой неучтенного оружия. Так, в ходе проверки российскими кураторами 11 отдельного мотострелкового полка, который находится в Донецке, в результате самовозгорания взорвался грузовой автомобиль. В нем находилось незарегистрированное оружие и боеприпасы. Чтобы избежать ответственности командованию 1 армейского корпуса ВС РФ доложили о применении силами АТО подрывных зарядов с использованием беспилотного летательного аппарата", – сказано в сообщении.

В штабе отметили, что это лишь один факт обнаружения контрабандных боеприпасов в руках представителей незаконных вооруженных формирований.