ОБСЕ разместила на передовой круглосуточный патруль

С 19 августа семеро членов миссии будут непрерывно находится на базе

СMM ОБСЕ разместила наблюдателей на передовой патрульной базе Миссии в Станице Луганской на постоянной круглосуточной основе. Об этом сообщает миссия на своей странице в Facebook.

"Постоянное присутствие Миссии на базе позволит нам расширить возможности осуществления мониторинга в этом чрезвычайно важном месте, на мосту в Станице Луганской. Здесь сохраняется крайне нестабильная ситуация и, к сожалению, в этом районе расположен единственный во всей Луганской области контрольный пункт въезда-выезда", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в СММ ОБСЕ, размещение наблюдателей на постоянной круглосуточной основе – это шаг на пути к нормализации ситуации в Станице Луганской.

"Мы используем широкий спектр технологий для наблюдения за этим районом, в частности, тепловизионную камеру для ночного мониторинга. Однако только наблюдатели могут общаться с гражданскими лицами и быть глазами и ушами международного сообщества. Теперь они будут ближе к людям в этом районе и смогут более подробно сообщать о нуждах и опасениях гражданского населения", – заявил первый заместитель главы СММ Александр Хаг.

С сегодняшнего дня семеро членов миссии будут круглосуточно находится на базе.

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В ОБСЕ напомнили, что СММ имеет 10 передовых патрульных баз, а именно: в Волновахе, Покровске, Светлодарске, Новоайдаре, Станице Луганской, Счастье, Попасной, Кадиевке, Горловке и Дебальцево.