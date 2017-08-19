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Главная » Страна » В оккупированном Крыму за ночь уничтожено не менее 80 га виноградников "Массандры"
В оккупированном Крыму за ночь уничтожено не менее 80 га виноградников "Массандры"
Фото из открытых источников

В оккупированном Крыму за ночь уничтожено не менее 80 га виноградников "Массандры"

Посадки пострадали из-за селевого потока

19.08.17 219
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Не менее 80 га виноградников одного из крупнейших, находящихся в оккупированном Крыму, винзаводов – "Массандра" – пострадали из-за селевого потока. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Точные цифры будут известны после более детального обследования. Однако, по оперативной информации агрослужбы, селевым потоком повреждены как минимум 80 гектаров виноградников. Большие площади занесены илом и грязью, некоторые посадки полностью уничтожены – колья и шпалеры унесены в русла рек, виноградники выкорчеваны", – отмечается в информации завода.

Больше всего пострадала территория, где находятся продуктивные посадки сортов шардоне, кокур, чауш магарачский, мускат янтарный.

"Кроме того, селевой поток задел и тракторную бригаду – разрушены ограждения, вся территория, включая технику и здание бригады, занесена илом и грязью", – отмечает предприятие.

"Массандра" объединяет восемь винодельческих хозяйств, ФГУП принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками.

Энотека "Массандры" насчитывает около 1 млн бутылок коллекционных вин свыше 800 наименований. Коллекция предприятия - крупнейшая в мире, в 1988 году ее занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Непогода, разбушевавшаяся вечером 18 августа на оккупированном Россией украинском полуострове, оставила без света 11 тысяч человек в 27 населенных пунктах, привела к подтоплениям частных домов и подворий в Судаке и селе Яркое поле Кировского района.

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