Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украинцы вошли в ТОП-5 владельцев немецких "голубых карт"

Украинцы вошли в ТОП-5 владельцев немецких "голубых карт"

Украинцы вошли в ТОП-5 владельцев немецких "голубых карт"
Фото из открытых источников

На первом месте – индийцы

19.08.17 82
000

Германия выдает все больше "Голубых карт ЕС" иностранным высококвалифицированным специалистам, среди которых украинцы – на 4 месте. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Wirtschafts Woche.

С момента введения так называемых "Голубых карт ЕС" пять лет назад немецкие чиновники выдали такие виды на жительство более 62 тыс. лицам.

Самой многочисленной группой на середину 2017 года стали индийцы – 8212, на втором месте китайцы – 3217, затем россияне – 2901, украинцы – 1942, замыкают первую пятерку граждане США – 1560 карт.

Для получения такой карты гражданами третьих стран (не входящих в ЕС) человек должен иметь трудовой контракт с компаниями на территории Евросоюза и получать доход на уровне не менее 50 800 евро в год брутто (до вычета налогов), для специалистов естественных специальностей, инженеров, врачей и IT-специалистов этот порог составляет 39 624 евро.

Интерес в таких картах среди иностранцев постоянно растет. В 2013 году их было выдано всего 11 тысяч.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустьяНемцы дали Киеву €280 тысяч, чтобы сделать из него "умный город"Варшава хочет от Берлина компенсации за потери во Второй мировой войне

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 35268
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 9045
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 5331
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7722
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 4472
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 6590
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2903
  1. 18 августа 1941-го советская армия взорвала Днепрогэс, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья 2579 / 5385
  2. Помощники украинских народных депутатов исчезли вместе с деньгами 1244 / 1334
  3. Берег турецкий. Как за 20 лет Турция стала Меккой мирового туризма 1201 / 2025
  4. Государство Шрёдингера. Страна — это то, за что стоит бороться и побеждать 995 / 1058
  5. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 595 / 694
  6. Горбулин: Новые санкции США приведут экономику России к коллапсу 526 / 603
  7. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 502 / 25791
  1. 18 августа 1941-го советская армия взорвала Днепрогэс, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья 24 / 5385
  2. Государство Шрёдингера. Страна — это то, за что стоит бороться и побеждать 14 / 1058
  3. Берег турецкий. Как за 20 лет Турция стала Меккой мирового туризма 6 / 2025
  4. Помощники украинских народных депутатов исчезли вместе с деньгами 6 / 1334
  5. В Украине отмечают День пасечника 5 / 99
  6. За фигурой Бэнкси может стоять основатель Massive Attack, - СМИ 3 / 412
  7. Горбулин: Новые санкции США приведут экономику России к коллапсу 3 / 603
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.