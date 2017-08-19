Украинцы вошли в ТОП-5 владельцев немецких "голубых карт"

Германия выдает все больше "Голубых карт ЕС" иностранным высококвалифицированным специалистам, среди которых украинцы – на 4 месте. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Wirtschafts Woche.

С момента введения так называемых "Голубых карт ЕС" пять лет назад немецкие чиновники выдали такие виды на жительство более 62 тыс. лицам.

Самой многочисленной группой на середину 2017 года стали индийцы – 8212, на втором месте китайцы – 3217, затем россияне – 2901, украинцы – 1942, замыкают первую пятерку граждане США – 1560 карт.

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Для получения такой карты гражданами третьих стран (не входящих в ЕС) человек должен иметь трудовой контракт с компаниями на территории Евросоюза и получать доход на уровне не менее 50 800 евро в год брутто (до вычета налогов), для специалистов естественных специальностей, инженеров, врачей и IT-специалистов этот порог составляет 39 624 евро.

Интерес в таких картах среди иностранцев постоянно растет. В 2013 году их было выдано всего 11 тысяч.