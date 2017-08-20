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Главная » Страна » Карта Боевики 30 раз обстреляли позиции сил АТО в Донбассе
Ситуация в Донбассе

Карта Боевики 30 раз обстреляли позиции сил АТО в Донбассе

<span class="label red">Карта</span> Боевики 30 раз обстреляли позиции сил АТО в Донбассе
Фото: Пресс-центр штаба АТО

В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения

20.08.17 28
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За минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Прошедшие сутки в зоне АТО завершились активизацией боевиков вдоль всей линии разграничения.

Так, на Донецком направлении с 19 часов и почти до полуночи боевики обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты в Авдеевской промзоне. Вечером, под вражеским огнем оказались и украинские позиции на подступах к Каменке, Песков и Верхнеторецкого.

На Луганском направлении противник бил из гранатометов по Малиновому и Троицком. А около 22 часов боевики применяли миномет калибра 82 миллиметра в районе Новотошковского.

На Мариупольском направлении напряжение и далее сохраняется неподалеку Старогнатовки. Здесь, в конце суток, преступники обстреливали наши опорные пункты из минометов и артиллерии калибра 152 миллиметра.

В штабе сообщили, что в результате боевых действий один украинский защитник получил ранения.

Пресс-служба Минобороны предоставила также карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 воскресенья, 20 августа.

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