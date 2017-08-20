Цену на газ для населения просит обнародовать Нафтогаз

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" просит Министерство энергетики и угольной промышленности определить и опубликовать значение цены на природный газ, которая будет использоваться госхолдингом для реализации "голубого" топлива населению и теплоснабжающим компаниям в отопительном сезоне 2017-2018 годов.

Такое заявление опубликовала пресс-служба Нафтогаза.

"Цены на газ для населения не зависят от расчетов или желания Нафтогаза. Мы должны использовать цену реализации газа, которая определена постановлением Кабинета министров №187. Согласно этому документу, цену на газ на следующий сезон должно рассчитывать и публиковать Минэнергоугля до 1 июля. Мы просим министерство опубликовать эту цифру как можно быстрее, чтобы все поставщики тепла успели заключить договоры и вовремя начать отопительный сезон", - приводятся в сообщении слова главы правления Нафтогаза Андрея Коболева.

Согласно сообщению, Нафтогаз ежегодно в июле заключает договоры на поставку газа с более чем тысячью теплоснабжающих организаций, которые используют "голубое" топливо для генерации тепловой энергии на протяжении отопительного сезона. Таким образом, официальная публикация цены позволит начать процедуру заключения договоров с теплокоммунэнерго и является важной для своевременного начала отопительного сезона.

Отсутствие утвержденной цены на газ также влияет на показатели финансового плана Нафтогаза и его дочерних компаний. Нафтогаз рассчитывает свои плановые показатели, используя формулу, которая содержится в постановлении №187, и не имеет юридических оснований для пересмотра утвержденного правительством финансового плана компании до внесения изменений в постановление Кабмина", - заявили в компании, добавив, что до определения цены госхолдинг также не может сформировать проекты финансовых планов на 2018 год.

Отметим, на заседании правительства 19 июля не был принят предложенный финплан Нафтогаза на 2017 год. Члены правительства выступили против роста цены на газ (на 19%), которую предусматривал этот план, и поручили его доработать с участием профильных министерств. В свою очередь в Нафтогазе считают, что холдинг не предлагал повысить цену, а лишь использовал методику ценообразования, которая учитывает цены на газ на европейском рынке, ранее утвержденную Кабмином.

Напомним, Нафтогаз хочет засудить Газпром еще на $5 млрд.