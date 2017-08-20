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Граница Украины переходит на усиленный режим охраны

Граница Украины переходит на усиленный режим охраны
Фото из открытых источников

Будет усилена обзорная работа, увеличено количество пограничных нарядов и более активно привлечены служебные собаки

20.08.17 157
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С 20 августа в связи с подготовкой ко Дню независимости Украины Госпогранслужба совместно с другими правоохранительными органами переводится в усиленный вариант несения службы.

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

"Накануне государственных праздников, Дня Государственного флага и Дня независимости Украины, все органы Госпогранслужбы сосредотачивают максимальные усилия на обеспечении безопасности и порядка в пунктах пропуска на государственной границе Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО и на административной границе с ВОТ АР Крым. В частности, усиленна обзорная работа, увеличено количество пограничных нарядов и активно привлекаются служебные собаки", – говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности пограничники будут тесно взаимодействовать с представителями Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, местными властями, органами местного самоуправления и осуществлять тщательную проверку документов лиц и транспортных средств, которые будут находиться вблизи государственной границы.

Кроме этого, в период государственных праздников сотрудники Госпогранслужбы будут обеспечивать круглосуточное дежурство ситуативных групп для реагирования в случае изменения обстановки, а также с целью локализации конфликтных ситуаций в пунктах пропуска и на государственной границе. В пограничных подразделениях, особенно в тех, которые задействованы в антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях, будут проведены дополнительные практические занятия по противодействию террористической деятельности боевиков и готовности к отражению в случае внезапных нападений.

Напомним, количество постов на государственной границе будет увеличено.

 

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