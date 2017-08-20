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Главная » Страна » Решение по триместрам в школах должно приниматься на местах, - МОН

Решение по триместрам в школах должно приниматься на местах, - МОН

Решение по триместрам в школах должно приниматься на местах, - МОН
Иллюстративное фото

Ведомство просит соблюдать только три правила

20.08.17 416
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Министерство образования и науки предоставило разъяснение относительно информации о якобы переходе школ на обучение по триместрам.

Минобразования не решает, какой должна быть структура учебного года, это делают школы по согласованию с местными органами власти.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Что касается структуры учебного года Министерство просит соблюдать только три правила, которые регламентированы законодательством. Первое - начало учебного года должно быть 1 сентября. Второе - обучение должно заканчиваться не позже 1 июля. Третье - каникулы в течение учебного года (не учитывая летних) должны длиться не менее 30 дней", - говорится в сообщении.

В рамках этих требований школы сами решают, какую структуру учебного года формировать, и как планировать собственную работу. Дальше они должны согласовать структуру с местными органами власти, которые, собственно, и занимаются администрированием школ.

Отметим, ранее МОН также подготовило и направило в органы управления образования письмо, которое также опровергает информацию о внедрении триместров.

Напомним, Киев выделил около двух миллиардов на подготовку к учебному году.

 

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