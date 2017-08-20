В Украине начали привязывать гранаты к деревьям

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил в Facebook, что только за последние сутки полиция изъяла тысячу патронов и несколько гранат по всей Украине.

По его данным, за последние сутки в Киеве на территории парка изъяты комплектующие к противотанковой гранате и около тысячи патронов к разному оружию.

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На Волыни в саду домохозяйства на дереве обнаружили привязанную к ветке гранату РГД-5.

В Запорожье в камышах на берегу реки найден реактивный противотанковый гранатомет РПГ-26.

Напомним, дети нашли в Киеве рюкзак с гранатой.