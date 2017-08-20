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Киевский бронетанковый завод усовершенствовал Т-72А
Модернизированный танк Т-72А / Фото: Укроборонпром

Киевский бронетанковый завод усовершенствовал Т-72А

Танк получил новую защиту, приборы ночного видения и ночной прицел, цифровые радиостанции и спутниковые средства навигации

20.08.17 480
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Киевский бронетанковый завод, входящий в состав Укроборонпрома, за собственные оборотные средства разработал новую модернизацию основного боевого танка Т-72А к виду Т-72АМТ. Об этом сообщает пресс-сулжба Укроборонпрома.

При разработке максимальное внимание было уделено опыту, который украинские войска получили в зоне АТО. Это помогло сделать этот танк более защищенным и эффективным.

Специалисты Киевского бронетанкового завода установили на Т-72АМТ динамическую защита нового поколения – "Нож", которая уже используется на танках "Булат" и "Оплот". Эта динамическая защита снижает эффективность вражеских кумулятивных и бронебойных оперенных подкалиберных снарядов, которые являются главными средствами уничтожения танков. Кроме того, он также эффективен против боеприпасов, действующих по принципу "ударного ядра".

Для дополнительной защиты Т-72АМТ оборудован противокумулятивными решетками, которые "разрезают" кумулятивные боеприпасы и защищают наиболее уязвимые зоны танке в боковой и кормовой проекции. Эффективность такой защиты была уже неоднократно доказана в ходе боевых действий не только в зоне АТО, а и по всему миру.

В ходе модернизации танк оснастили приборами ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения. Такие приборы установлены для всех членов экипажа.

Оператор-наводчик получил ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой "Комбат". Эта ракета, разработанная в КБ "Луч", имеет полуавтоматическое наведение по лазерному лучу и способна на расстоянии в 5 км пробить не менее 750 мм брони, при этом, благодаря ее тандемной головной части полностью игнорируется динамическая защита. Мощности "Комбата" достаточно для уничтожения даже наиболее защищенных танков противника.

Установка на Т-72АМТ новых цифровых радиостанций от турецкой компании Aselsan и украинской "Лыбидь К2" поможет не только улучшить качество связи, но и надежно его защитить. Также эти радиостанции позволяют танковым экипажам направления поддерживать связь с пехотными подразделениями, что имеет огромное значение для взаимодействия на поле боя.

Модификация Т-72АМТ получила современные спутниковые средства навигации.

Еще одним направлением модернизации стало улучшение условий работы экипажа. Даже обычная камера заднего вида значительно облегчает работу механика-водителя.

Сейчас Т-72АМТ передан одной из воинских частей Вооруженных сил Украины. Ко Дню Независимости эта боевая машина будет продемонстрирована в центре Киева, где с ней смогут ознакомиться все желающие. После торжеств, Т-72АМТ будет отправлен на специальный полигон где пройдет соответствующие испытания и тестирование всех систем.

За время АТО бронетанковые заводы Укроборонпрома передали Вооруженным силам Украины 130 восстановленных и модернизированных танков Т-72, ​​которые успешно противостоят российский технике, которая пытается усилить террористов на востоке нашей страны.

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