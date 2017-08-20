Советника главы минздрава РФ убило молнией в оккупированном Крыму

В Крыму в результате несчастного случая погиб советник министра здравоохранения России Игорь Ланской. Информацию о гибели чиновника 18 августа распространило российское ведомство.

Российское издание "Комсомольская правда" на своем региональном крымском сайте сообщает о том, что Ланской погиб в результате удара молнии 18 августа. В крепости Судака завершался международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем", на который каждый год сюда съезжаются сотни реконструкторов и тысячи туристов. В стенах Генуэзской крепости (14 век) целый месяц воспроизводится эпоха Средневековья с его баталиями и ремеслами. Во время грозы Ланской находился возле Судакской крепости, у него зазвонил телефон, и удар молнии произошел, когда он ответил на звонок.

В пресс-службе МЧС по Крыму сообщили, что пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

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До начала работы в министерстве в сентябре 2013 года Ланской занимал пост главного редактора и гендиректора Российского агентства медико-социальной информации АМИ, возглавлял коммуникационное агентство CREATORIC и был старшим вице-президентом и директором по инвестициям группы компаний "РосБизнесКонсалтинг".