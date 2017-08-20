АТО: наибольшая активность противника фиксировалась на луганском направлении

В течение дня в районе проведения антитеррористической операции интенсивность обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок не уменьшилась. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие.

На луганском направлении фиксировалась наибольшая активность противника. На подступах к Новозвановке бандиты выпустили по нашим опорным пунктам не менее 24 мин калибра 120 и 82 миллиметра. Под вражеским огнем оказались украинские позиции в районе Новотошковского, Новоалександровки, Троицкого. В результате минометного обстрела наших укреплений неподалеку Попасной, один украинский боец ​​получил ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОБСЕ разместила на передовой круглосуточный патруль

На донецком направлении бандиты дважды били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Авдеевский промзоне, а неподалеку Песков применяли минометы различных калибров.

На мариупольском направлении боевики открывали огонь из 82-миллиметровых минометов по нашим позициям у Павлополя и Чермалыка.