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Ситуация в Донбассе

Главари боевиков в Донбассе пытаются улучшить дисциплину с "помощью" украинских ДРГ

Главари боевиков в Донбассе пытаются улучшить дисциплину с "помощью" украинских ДРГ
Боевики в районе Новоазовска / Фото: donetskiy.org

Российские наемники продолжают злоупотреблять алкоголем и творить беззаконие

20.08.17 49
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Главари оккупантов в Донбассе распространяют лживую информацию об активизации украинских разведывательных групп на праздники и в выходные дни. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Они делают это для того, чтобы хоть как-то повысить уровень дисциплины и предотвратить пьянство, распространенное в рядах боевиков.

Российские наемники продолжают творить беззаконие.

Недавно, по оперативной информации штаба АТО, боевик 9-го полка морской пехоты в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в поселке Гусельщиково. В результате лобового столкновения на месте погибли двое бандитов.

В Докучаевске еще один боевик сбил мотоциклиста и пытался скрыться с места происшествия.

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