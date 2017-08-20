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В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности

В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности
Фото: dsns.gov.ua

Только 19 августа в стране возникло 555 возгораний на открытых территориях

20.08.17 13
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До 22 августа на всей территории Украины, за исключением некоторых областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"20 августа по всей Украине, 21 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областей, 22 августа в южных, восточных и Днепропетровской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в течение 19 августа в Украине возникло 555 возгораний на открытых территориях.

В частности, масштабные лесные пожары возникли на днях в Днепропетровской области на территории сразу двух лесничеств: Петропавловского и Павлоградского. Утром 18 августа пожарные, представители лесхоза и Национальной гвардии Украины проводили тушения десятков гектаров лесных насаждений. Чтобы предотвратить большее распространение пламени, была задействована авиация ГСЧС: два пожарных самолета Ан32-П и вертолет МИ-8 с водоразливным устройством. Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил, пожар на территории Петропавловского лесничества удалось ликвидировать 19 августа в 12:30 на площади 90 га. Тушение же лесных насаждений в Павлоградском лесничестве продолжалось до 7:00 20 августа.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

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