В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности

Только 19 августа в стране возникло 555 возгораний на открытых территориях

До 22 августа на всей территории Украины, за исключением некоторых областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"20 августа по всей Украине, 21 августа в Украине, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областей, 22 августа в южных, восточных и Днепропетровской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в течение 19 августа в Украине возникло 555 возгораний на открытых территориях.

В частности, масштабные лесные пожары возникли на днях в Днепропетровской области на территории сразу двух лесничеств: Петропавловского и Павлоградского. Утром 18 августа пожарные, представители лесхоза и Национальной гвардии Украины проводили тушения десятков гектаров лесных насаждений. Чтобы предотвратить большее распространение пламени, была задействована авиация ГСЧС: два пожарных самолета Ан32-П и вертолет МИ-8 с водоразливным устройством. Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил, пожар на территории Петропавловского лесничества удалось ликвидировать 19 августа в 12:30 на площади 90 га. Тушение же лесных насаждений в Павлоградском лесничестве продолжалось до 7:00 20 августа.

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Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.