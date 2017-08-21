Командование АТО предлагало боевикам усиленный режим перемирия

За прошедшие сутки боевики почти вдвое увеличили количество обстрелов украинских позиций, все чаще используя при этом тяжелое вооружение.

Как сообщает пресс-центр АТО, наиболее напряженной ситуация была в Донецком направлении, где с 17 часов и до полуночи террористы непрерывно обстреливали украинские опорные пункты в Авдеевский промзоне из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, боевики применили минометы различных калибров, а также выпустили 16 снарядов из переносной реактивной пусковой установки "Град". У Опытного террористы применили минометы, где был ранен украинский военный. Также боевики из 122-миллиметровой артиллерии нанесли удар по украинским позициям неподалеку Каменки и Песков.

На Приморском направлении под вражеским огнем из гранатометов и стрелкового оружия были украинские укрепления в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки. Кроме того, террористы обстреливали из стрелкового оружия дома мирных жителей в городе Марьинка.

На Луганском направлении из гранатометов боевики вели огонь по позициям сил АТО неподалеку Крымского и Новоалександровки.

В штабе также добавили, что этой ночью командование АТО предложило боевикам усиленный режим перемирия. Сначала представители террористов согласились на соблюдение режима тишины, а уже через несколько часов сами же его и нарушили существенно увеличив огневую активность.

Всего за минувшие сутки было зафиксировано 47 обстрелов украинских позиций. Двое украинских бойцов получили ранения, еще двое - боевые травмы.

Напомним, Геращенко заявил о запуске Identigraf.